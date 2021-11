Kriserammede Derby trukket ytterligere ni poeng

ntbsport

Det betyr at laget, som spiller i den engelske mesterskapsserien (nivå to), står med tre minuspoeng etter 17 serierunder. Det opplyser klubben selv.

Derby er i alt trukket 21 poeng denne sesongen, og det kan bli ytterligere tre dersom klubben ikke overholder budsjettet for resten av 2021/22-sesongen.

Mye har gått galt i Derby det siste halvåret. Klubben ble i juli ilagt en bot på drøyt én million kroner for økonomiske uregelmessigheter, og i september ble den satt under administrasjon.

– Dette har vært en vanskelig sak å navigere seg gjennom med tanke på de mange ulike problemstillingene. Poengtrekk er aldri ideelt for en klubb, men det var avgjørende for klubbens framtid at alle elementene mellom EFL og klubben ble løst. Denne konklusjonen gjør at vi kan fortsette med vår restruktureringsstrategi for klubben sammen med potensielle interessenter, sier Carl Jackson, en av klubbens administratorer, om tirsdagens avgjørelse.

Et feilslått salg av klubben, samt de økonomiske konsekvensene av koronapandemien, har bare gjort situasjonen verre for klubben der Manchester United-legenden Wayne Rooney er manager.

De blir bortimot umulig for laget å unngå nedrykk fra mesterskapsserien. Det skiller nå 18 poeng opp til trygg plass.

