Klæbo står over sesongåpningen på Beitostølen

Det sier Klæbo til Adresseavisen.

– Jeg har valgt å stå over helgens åpningsrenn på Beitostølen av flere årsaker. Mye stress med en liten forkjølelse, tre uker i høyden samt hendelsen her på hjemmebane har gjort sitt til at jeg har bestemt meg for å droppe Beito denne gangen, sier Klæbo.

Morfar og trener Kåre Høsflot (78) ble innlagt på sykehus etter et lite slag søndag 7. november. Han ble utskrevet mandag denne uken og vil sannsynligvis komme seg helt igjen.

– Kåre ser ut til å ha kommet fra slaget med begrensede konsekvenser/skader, og alt tyder på at han vil komme seg i normal gjenge igjen etter litt opptrening, sier skiløperens far, Haakon Klæbo, til Adressa.

Johannes Høsflot Klæbo besøkte morfaren på sykehuset flere ganger. Han får ham ikke med seg på langrennsreiser med det første.

– Nå trenger morfar noen rolige dager. Vi har planer om å kjøpe en 65-tommers TV til ham, så da får han gode TV-forhold når han skal se på skirenn hjemme i stua. Han må nok belage seg på å bli hjemme i Trøndelag i ukene framover, sier skistjernen.

Norges Skiforbund opplyser at Klæbo står over Beito-helgen på grunn av forkjølelse.

– Planen er at han reiser til verdenscupåpningen i finske Ruka onsdag 24. november, sier sprinttrener Arild Monsen.

