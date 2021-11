Solbakken kan velge fritt i troppen

ntbsport

Han bekreftet dette ved å nikke og smile på mandagens pressekonferanse i Rotterdam.

– Dette skal avgjøres over en kamp, og det gir oss en sjanse. Det hadde vært annerledes om Nederland og Norge møttes 20 ganger, sa Solbakken.

Han har satt av en i lederteamet som skal følge Montenegros kamp mot Tyrkia. Han skal så melde videre til to mann på den norske benken underveis.

– Vi kommer til å være godt oppdatert, sa han.

Både Nederland, Tyrkia og Norge kan havne på første-, andre- og tredjeplassen i gruppen før siste runde.

– Jeg tror nederlenderne hadde vært mer bekymret om de Jong satt i rullestol enn (Louis) van Gaal. Men jeg ønsker ham god bedring og alt vel, sa Solbakken om trenerkollegaens uhell.

Han falt i bakken og pådro seg et brudd i hofta da han skulle sette fra seg en sykkel.

På pressekonferansen tidligere mandag roste van Gaal det norske laget for å framstå som et lag.

– Glad for å høre at vi ser ut som et lag. Det har vi gjort i lang tid. Morsomt å få ros av en slik autoritet, sa Solbakken.

