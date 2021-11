Casper Ruud imponerte i tap for Novak Djokovic i ATP-sluttspillet

ntbsport

Tennisproffen fra Snarøya tapte med settsifrene 6-7 (4-7), 2-6. I perioder greide han å gjøre Djokovic ukomfortabel. Særlig i første sett ristet storfavoritten flere ganger på hodet.

Det gikk tyngre for Ruud i sett to. Der ble han brutt to ganger på sine tre første servegame, men kunne uansett være fornøyd med debuten i verdenstourfinalen. Ingen nordmenn har tidligere tatt seg dit.

Ruud fikk en knallstart på den italienske hardcourten. Fra 0-30 kom han tilbake og brøt Djokovic i kampens første game. Underveis skled serberen og mistet racketen, men rakk å holde ballen i spill. I påfølgende veksling slo Djokovic i nettet.

Deretter holdt Ruud på egen serve og doblet ledelsen. Djokovic reduserte med et blankt game og brøt senere til 3-3.

På 5-4 overlevde nordmannen to settballer og kjempet seg til tiebreak.

Ruud er i grønn gruppe i Torino. De neste dagene skal han møte verdensfirer Stefanos Tsitsipas (Hellas) og -femmer Andrej Rublev (Russland). De to beste fra hver gruppe går til semifinale.

