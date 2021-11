Merittert franskmann dømmer Norges skjebnekamp – har aldri dømt et norsk lag før

ntbsport

Han har dømt i fransk toppserie siden 2008 og ble Fifa-dommer to år senere. Tidligere i år dømte han europaligafinalen mellom Villarreal og Manchester United. Sesongen før var han dommer da Ole Gunnar Solskjærs United-lag slo Ståle Solbakkens FC København 1-0 på et sent straffespark i europaligaens kvartfinale i Köln.

Han har dømt i både EM-, VM- og OL-sluttspill, men spesielt nok er det første gang Turpin leder en kamp med et norsk lag. Ifølge Uefas statistikk har han dømt hele 13 kamper med nederlandske klubb- eller landslag. sist PSV Eindhovens borteseier mot Midtjylland i mesterligakvalifisering i august.

Turpin var dommer da Nederland slo England 3-1 i nasjonsligaens semifinale i 2019.

Han dømte på tirsdagens kamparena De Kuip i en europaligakamp mellom Feyenoord og Roma i 2015. Den gang ble det borteseier.

Turpin får med seg Nicolas Danos og Cyril Gringore som assistenter, mens Ruddy Buquet blir fjerdedommer. François Letexier blir VAR-ansvarlig, assistert av Thomas Leonard.

