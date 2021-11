Hegerberg scoret sine to første Lyon-mål etter skademarerittet

ntbsport

Hegerberg startet oppgjøret på benken, men slapp til som innbytter på stillingen 4-0 og med et kvarter igjen å spille. Hun satte ballen i nettmaskene til 5-1 fem minutter senere.

Og kort tid etter fulgte hun opp med nok en scoring. Det fastsatte sluttresultatet.

Et 20 måneder langt skadeavbrekk gjorde at Hegerbergs siste scoring før søndagens oppgjør var datert helt tilbake til 8. desember 2019. Da knallet hun til med hattrick i en 6-0-kamp mot Metz.

En måned senere ble hun korsbåndskadd. I etterkant av det kom andre skader og operasjoner i veien for et comeback. Først 5. oktober i år var Hegerberg tilbake på banen for første gang på 625 dager.

Både Lyon og Paris Saint-Germain kom til søndagens storkamp med sju strake seirer og full poengpott, men gjestene fra hovedstaden kom tidlig i trøbbel. De lå under 0-2 etter 18 minutter, og fikk i tillegg høyrebacken Ashley Lawrence utvist før en halvtime var spilt.

Stemningen i PSG-laget har vært alt annet enn rolig de siste dagene. En spiller på laget har denne uka vært under etterforskning for å ha stått bak da en lagkamerat ble overfalt av to maskerte menn. Før helgen ble spilleren løslatt av politiet.

