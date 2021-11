Hamiltons ville opphenting holdt liv i VM-håpet

ntbsport

Det var Hamiltons første seier på de siste fire løpene, og kun hans andre på de siste sju. Nå er luken opp til Verstappen på 14 poeng foran de tre siste VM-rundene i Qatar, Saudi-Arabia og Abu Dhabi. Dermed er det duket for en svært spennende sesongavslutning der ingenting er avgjort.

Med søndagens triumf hentet Hamilton og Mercedes inn sju poeng på Verstappen og Red Bull.

– For et løp. Laget gjorde en fantastisk jobb. Jeg er så takknemlig for all støtte jeg har fått denne helgen, sa Hamilton til arrangøren.

Hamilton ble diskvalifisert fra kvalifiseringen fredag da dommerne slo ned på en feil med bakvingen på bilen hans, og han måtte ta ytterligere straff for å ha byttet forbrenningsmotor. Det gjorde at han måtte starte som nummer ti søndag. Hamilton synes det har vært noen tøffe dager i São Paulo.

– Helt klart en av mine mest utfordrende helger, konstaterte han.

Hamilton har vunnet fire VM-titler på rad og tatt seks av de sju siste. Han er én sammenlagtseier unna å passere Formel 1-legenden Michael Schumacher og bli den mestvinnende i sporten noensinne. Søndagens seier vil tenne britens håp om akkurat det.

Jevnt

Søndagens Brasils Grand Prix markerte det første løpet på lenge at de to VM-rivalene Verstappen og Hamilton kjempet tett om seieren helt inn til mål. Det har i flere av de siste løpene vært praksis at Verstappen har stukket fra Hamilton tidlig og aldri gitt briten håp om seier.

Søndag var det jevnere, og de to var flere ganger nære hverandre i svinger i forsøk på forbikjøring.

– Vi prøvde selvsagt vårt beste i dag. Det var god kamp, men på slutten mistet vi litt fart. Vi vil slå tilbake, sa Verstappen etter nederlaget.

Spenning

Verstappen startet som nummer to bak Valtteri Bottas, mens Hamilton fulgte et godt stykke bak i startfeltet. Likevel fikk sistnevnte en god åpning og lå som nummer tre etter seks runder.

Hamilton kjørte seg etter hvert opp til 2.-plass, og han passerte Verstappen med tolv runder igjen. Deretter var det spenning om seieren, men briten sikret den etter en god forsvarsjobb. Stallkollega Bottas ble treer.

– Jeg er misfornøyd med starten, men etter hvert gikk det bedre. Jeg er glad vi kunne ta litt poeng fra Red Bull, sa Bottas.

