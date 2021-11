Botheim ute av U21-troppen – toppscorer inn

ntbsport

Det opplyser Norges Fotballforbund om på sin Twitter-konto.

Det er ikke kjent hvilke spillere som er plaget med hva, men forfallene er et tap for U21-landslaget som skal til Aserbajdsjan for å spille EM-kvalifisering tirsdag.

Inn i troppen kommer Oscar Aga (Grorud), Elias Hagen (Bodø/Glimt) og Emil Breivik (Molde). Aga har imponert stort og bidratt til at Grorud trolig holder seg i 1. divisjon. Han har scoret 22 seriemål hittil i år med to kamper igjen og skal til svensk fotball og Elfsborg etter sesongen.

Elias Hagen har vært sentral for Bodø/Glimt i det siste da de gule har slitt med skader. Han fikk seg en målgivende pasning i 2-2-kampen mot Roma i conferenceligaen nylig.

(©NTB)