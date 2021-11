ntbsport

Fem norsk spillere startet kampen med ett gult kort fra tidligere i kvalifiseringen: Ørjan Håskjold Nyland, Stefan Strandberg, Martin Ødegaard, Mohamed Elyounoussi og Kristian Thorstvedt. Andreas Hanche-Olsen var reserve lørdag.

Ved to gule kort ventet en utelukkelse på en kamp.

Nederland-oppgjøret i Rotterdam er den siste i kvalifiseringen for Norges del. Etter 0-0 mot Latvia er de norske sjansene for å bli blant de to beste i puljen klart svekket.

