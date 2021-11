Mer drama i Formel 1: Hamilton diskvalifisert – starter sist i Brasil-løp

ntbsport

Hamilton vant fredagens kvalifisering, og det ville i utgangspunktet gitt ham pole position i lørdagens sprint. Nå må briten starte helt sist i løpet som avgjør startrekkefølgen til søndagens Grand Prix i Brasil.

Det melder Formel 1 på Twitter. Straffen kommer som følge av at dommerne fant feil på Hamiltons bakvinge på bilen.

Bilene har en funksjon som gjør at bakvingen kan åpne seg på langstrekkene for å få mer fart, men den kan bare åpne seg 85 mm. Hamiltons vinge åpnet seg mer enn dette.

I tillegg har Hamilton allerede blitt straffet for at Mercedes har gjort endringer på motoren hans for femte gang denne sesongen. Det er to ganger mer enn tillatt. Dermed må Hamilton starte fem plasser lenger bak i søndagens løp enn det lørdagens resultat tilsier.

Max Verstappen, som nå får pole position lørdag, må betale en bot på 50.000 euro, tilsvarende nesten 500.000 norske kroner, for å ha rørt Hamiltons bakvinge.

Hamilton er 19 poeng bak rival Verstappen i VM-sammendraget før helgens løp.

