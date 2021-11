Solbakken vil dele suksessopplevelsen med ny generasjon

ntbsport

Han har sendt 32 spillere på banen i løpet av sine første åtte kvalifiseringskamper som Norges landslagssjef, og sammen har de satt laget i posisjon til å kunne avgjøre selv i kampen om VM-billett.

Som aktiv var Solbakken med i tre kvalifiseringer, og to av dem endte med norsk jubel. Han bidro til VM-plass i 1998 og EM-plass to år senere, men sluttet på landslaget etter det som fortsatt er Norges forrige kamp i et sluttspill, 0-0 mot Slovenia i 2000.

Siden har Norge mislyktes i ti kvalifiseringer på rad.

– Jeg tror det er veldig forskjellige ting som har gått galt. Dels har vi ikke vært gode nok, dels har det vært stang-ut i avgjørende situasjoner, sier Solbakken om den langvarige sluttspilltørken.

– Jeg føler ikke at det er en historie vi drar med oss. Noen her har vært med på noen kvalifiseringer, men mange har få landskamper og har ikke kjent på følelsen av å mislykkes i en kvalifisering. Jeg tror ikke det er mange som sitter med vonde sår.

Årevis med smerte

Han trenger ikke lete lenge etter dem som har den slags sår. Solbakken-assistent Brede Hangeland var norsk forsvarsklippe i seks strake kvalifiseringer som alle endte med skuffelse: Til EM i 2004, VM i 2006, EM i 2008, VM i 2010, EM i 2012 og VM i 2014.

John Arne Riise, som har spilt flere landskamper enn noen annen norsk mann, var til stede under torsdagens trening på Ullevaal. Han debuterte på landslaget rett før EM i 2000 og var med i troppen i Nederland og Belgia, men uten å få spille.

Han trodde sikkert at han ville få mange flere sjanser, men Riise deltok i sju kvalifiseringer på rad uten at det endte med annet enn skuffelse.

– Vi har en stor erfaringsbank fra tidligere landslagsgenerasjoner, men om vi skal lykkes så må vi finne vår måte å gjøre det, vår stil, sier Solbakken, som både har brukt mange spillere og lært dem å fungere i ulike formasjoner. Han har sett dem spille ut motstandere (som Latvia borte) og kontre med fart og tyngde (som mot Nederland hjemme).

Bare tre mann har startet samtlige kvalifiseringskamper for Norge: Birger Meling, kaptein Martin Ødegaard og Mohamed Elyounoussi. Patrick Berg er den fjerde med spilletid i alle kampene, men listen av bidragsytere er lang.

Høyt hinder

Solbakkens lag er to seirer fra å bryte den langvarige tørken, men særlig det siste hinderet er svært høyt.

Lørdag venter Latvia på Ullevaal. Tre dager senere er det bortekamp mot gruppas store favoritt Nederland i heksegryta De Kuip i Rotterdam.

Med tre poeng mot Latvia vil seier også i den kampen føre Norge til VM. Med poengtap kan Norge fort falle til tredjeplass bak Tyrkia og gå glipp av omspill også.

For øvrig var Nederland og Tyrkia i gruppa da Norge i 1993 brøt 56 års sluttspilltørke og kvalifiserte seg til VM-sluttspillet året etter. Og Latvia var i gruppa da Norge i 1999 forrige gang kvalifiserte seg til et sluttspill. Men Solbakken støtter seg ikke til gode omen.

– Det handler om å gjøre gode prestasjoner.

