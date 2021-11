Landslaget opptatt av fulle tribuner på Ullevaal – ikke tomme i Rotterdam

ntbsport

Solbakken ble på fredagens pressekonferanse konfrontert med sin uttalelse til TV 2 om at han ikke tror på nyheten om at kampen i Rotterdam går uten tilskuere.

Nyheten ble senere fredag bekreftet av Nederlands statsminister Mark Rutte.

– Det er mer at jeg ikke har hørt noe særlig om det. Jeg ble tatt litt på senga av spørsmålet. Jeg har ikke lest mye om korona i det siste. Hvis det skjer, får vi ta det til etterretning, men det er langt dit. Nå er det Latvia som er viktig for oss, sa han.

– Jeg forholder meg rolig til den meldingen. Vi får bare se hva som skjer, sa Alexander Sørloth om de varslede nederlandske koronatiltakene.

Han sier at han alltid håper det er publikum på kampene.

– Det er spesielt de siste 20-25 minuttene det merkes. I perioden da vi spilte uten tilskuere begynte jeg ofte å kjenne meg sliten da. Når det er folk på tribunen, får du adrenalin fra dem, sier Sørloth.

Gratis

Landslagssjefen har hele tiden sagt at spillerne skal være opptatt av Latvia-kampen helt til den er spilt, ikke løfte blikket og se fram mot tirsdagens sannsynlige gruppefinale. Det ble kanskje litt lettere å oppnå, for lørdag blir det iallfall skikkelig stemning.

– Spillerne er jo mennesker, men vi får noe gratis ved at det blir fullsatt på Ullevaal. Det er det beste argumentet for at vi skal klare det, sier Solbakken.

De nærmeste fire dagene vil avgjøre om han kopierer Nils Johan Sembs bedrift fra 1999 og fører Norge til sluttspill i første forsøk som landslagssjef.

– Jeg kjenner det på kroppen, slik man skal gjøre foran så viktige kamper. Jeg sovnet seint i natt. Det var et par ting som gnagde meg, som jeg måtte opp for å notere slik at jeg skulle huske å si det til spillerne. Samtidig føler jeg at det er en roligere samling enn de tidligere, som har vært veldig hektiske. Vi har en dag ekstra til forberedelser, og det merkes, sier han.

Stolt

Solbakken er stolt over måten laget har slått tilbake etter en vanskelig start med 0-3-tap for Tyrkia i «hjemmekampen» som måtte spilles i Málaga i mars.

– Jeg vil rangere det helt der oppe blant det jeg har vært med på. Vi har slitt oss tilbake i posisjon, vi har hatt god progresjon, og jeg føler at spillergruppa gleder seg. Det er ofte det du ser mest på som trener, om du ser oppriktig glede, om spillerne gleder seg.

Alle de 25 gjenværende spillerne i troppen var i aksjon under fredagens trening i Lillestrøm, og Solbakken har ingen alvorlige skadebekymringer.

– Det så veldig bra ut i dag. Stefan (Strandberg) har vært litt stiv både her og der. Han fikk trene litt roligere i dag, men virket OK, så jeg tror alle er disponible.

Stian Gregersen er utestengt lørdag på grunn av gule kort, og seks nordmenn mister kampen mot Nederland om de får gult mot Latvia.

– Det er overhodet ikke tatt hensyn til gule kort i laguttaket, sier Solbakken.

