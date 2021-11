Håndball-VM: IHF lover koronaprotokoll i løpet av få dager

ntbsport

Håndballjentenes sjef uttrykte tidligere i uken at han mener at Det internasjonale håndballforbundet (IHF) er for sent på banen med koronareglene for mesterskapet, som starter 1. desember.

I en epost til NTB forklarer IHF årsaken til at en covid-protokoll ennå ikke er på plass.

– Først og fremst, vær trygg på at det kommer en covid-19-protokoll som skal gjelde for kvinnenes VM. IHF og organisasjonskomiteen i Spania har jobbet sammen for å sikre trygge omgivelser for alle involverte.

– Samtidig, sett opp mot den nylige økningen av positive koronatilfeller, var det nødvendig med endringer, og det har ført til en forsinkelse i kommunikasjonen. Vi planlegger å informere lagene om hygienekonseptet innen slutten av denne uken/begynnelsen av neste uke, skriver Jessica Rockstroh i IHFs presseavdeling.

Så sent som i oktober fikk de norske håndballkvinnene smitte inn i troppen i forbindelse med en landskamp mot Slovenia i Nadderudhallen. Det ble en påminnelse om at koronaviruset fortsatt herjer. Derfor har Norge planlagt et strengt regime inn mot VM uavhengig av IHFs regler.

– Helseteamet vårt har lagt opp et løp inn mot, før og under VM-samlingen. Det blir en boble og et ganske strikt regime, sa Hergeirsson til NTB i forbindelse med VM-uttaket tirsdag.

Norge spiller tre kamper i Bergen rett før avreise til Spania. Der spilles første kamp 3. desember. Norge er i VM-gruppe med Iran, Kasakhstan og Romania.

