Sjokktap i Zlatans comeback: Sverige mistet forspranget før Spania-duellen

Det hjalp ikke Sverige å ha superveteranen Zlatan Ibrahimovic (40) tilbake for første gang siden mars. Torsdag snublet de blågule stygt og ødela overtaket de hadde i kvalifiseringen.

Nå må svenskene dra til Sevilla for å hanke inn tre poeng for å ta førsteplassen i gruppe B. Uavgjort ville holdt om de hadde gjort jobben i Georgia.

Spania utnyttet situasjonen noen timer senere og vant 1-0 i Hellas. Pablo Sarabia avgjorde med en straffescoring før pause. Den sendte spanjolene opp på tabelltopp med 16 poeng mot Sveriges 15.

– De har et bra lag, men vi skal ha tro på det. Det handler mye om det mentale, sier Ibrahimovic om Spania-duellen.

I september så det langt lysere ut for Janne Anderssons lag. Da så de ut til styre mot VM etter en sterk 2-1-seier over Spania. Siden har svenskene tapte to bortekamper på rad. De tåler ikke at den rekken fortsetter søndag.

Andreplassen i gruppa gir omspillkamper i mars.

Tabbe

Khvicha Kvaratskhelia scoret svært effektivt begge målene i Georgias skrellseier. De kom i løpet av den siste halvtimen.

Særlig 2-0-målet kom etter forferdelig forsvarsspill av Manchester United-stopperen Victor Lindelöf. Han lot Kvaratskhelia passere da det svenske laget sto høyt i banen. Hjemmelagets målhelt gjorde ingen feil alene med keeper Robin Olsen.

– Jeg rotet det litt til på det andre målet. Det var et forsøk på å lobbe ballen over ham, sa Lindelöf om sin egen tabbe.

Få minutter i forkant hadde Olsen på strålende vis slått unna et distanseskudd fra Kvaratskhelia. Han fistet ballen så vidt over tverrliggeren.

Dominerte

Før scoringene hadde Sverige dominert kampen stort, men nettsus ble det aldri til tross for at gjestene stilte med Zlatan Ibrahimovic og Alexander Isak som spisspar.

– Vi skulle ha vunnet og kunne ha scoret tre-fire mål før pause. Det føltes som en kamp der det ikke spilte noen rolle hvor mange sjanser vi skapte. Vi fikk ingen scoringer, men alle prøvde og gjorde en bra jobb, sa Ibrahimovic etter nedturen.

En kneskade gjorde at 40-åringen mistet sommerens EM-sluttspill.

