Belgisk dommer på Ullevaal

Visser har dømt i belgisk toppdivisjon siden 2014, da han var bare 24 år gammel. To år senere satte han belgisk rekord ved å vise ut en spiller allerede etter 22 sekunders spill.

De siste årene har Visser dømt internasjonale kamper. Han dømte blant annet Rosenborg i europaligakamp borte mot Sporting Lisboa (0-1-tap) for to år siden.

Han dømte sin første mesterligakamp i høst, da han ledet Real Madrids hjemmekamp mot Sheriff Tiraspol. Den endte med sensasjonsseier til laget fra Moldova.

For en uke siden hadde han ansvaret for europaligakampen mellom Legia Warszawa og Napoli, der han blant annet måtte håndtere flaskekasting fra publikum etter at gjestene fikk to straffespark og vendte til 4-1-seier.

Visser får med seg assistentene Rien Vanyzere og Thibaud Nijssen, mens Nathan Verboomen er fjerdedommer. Erik Lambrechts er VAR-ansvarlig, assistert av Alexandre Boucaut.

