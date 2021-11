Pálsson hedret livredderne før Sogndal-kampen

ntbsport

Islendingen delte ut både blomsterbuketter og varme klemmer til de fire som grep hurtig inn da han ble rammet av hjertestans i kampen 1. november. Etterpå fikk han selv en blomsterbukett fra klubben.

Pálsson ble tirsdag utskrevet fra sykehus etter å ha fått operert inn en hjertestarter, og han stilte til pressekonferanse på Fosshaugane en snau time før kampen.

Før den gjenopptatte kampen stilte Sogndal-spillerne i trøyer påskrevet klubbmottoet «stao nao pao» og «Emil» inne i et hjerte. På tribunen var det tente bluss rundt et islandsk flagg.

Kampen ble avbrutt på stillingen 1-0 til Sogndal i det 13. minutt for snaut halvannen uke siden. Blink spilte ballen ut slik at Pálsson kunne få hjelp, så det første som skjedde onsdag var at Sogndal kastet ballen til gjestene. Johan Johannesen Bakke tok Pálssons plass i Sogndal-laget.

Etter 12 spilte minutter var det applaus fra publikum og taktfaste rop på Pálsson.

