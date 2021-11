Pálsson: – Hell i uhell at det skjedde på banen

ntbsport

– Jeg føler meg veldig heldig. Jeg er takknemlig for at jeg lever, og grunnen til at jeg gjør det er alle som hjalp meg. De reddet livet mitt, sa han og mente at det kan ha vært hell i uhell at det skjedde i en 1.-divisjonskamp i fotball.

– Det kunne ha skjedd når som helst, for eksempel mens jeg var alene hjemme eller på vei hjem fra kamp. At det skjedde på banen var kanskje heldig, for da var alt jeg trengte innen 100 meter fra meg. Innen 30 sekunder var det folk rundt meg som hadde startet å redde livet mitt, fortsatte han.

– Jeg er blitt fortalt at hjertet mitt sto stille i kanskje tre og at halvt minutt (etter at gjenopplivingen startet), så for å si det sånn så var jeg død i fire minutter, sa han før følelsene ble sterke og han måtte ta en liten pause.

Pálsson sa at han ikke har fått vite årsaken til hjertestansen.

– Det er ganske ofte når idrettsprofiler får hjertestans at man ikke kan fastslå årsaken. Det er gjort mange tester og mange undersøkelser, men akkurat nå er årsaken ukjent, sa han.

Han kunne ikke si noe definitivt om framtiden.

– Det er noe jeg har spurt meg selv mye i det siste, Jeg tenker vel at det er en ganske liten sjanse (for å fortsette karrieren), men man skal aldri si aldri.

