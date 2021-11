Emilie Haavi forlater LSK – har «noe spennende» på gang

ntbsport

– Dette har vært klubben min de siste ni årene, og det å ta på seg drakta én siste gang kommer til å bli emosjonelt, sier Haavi til klubbens nettsted.

29-åringen, som i tiden 2008 til 2012 vant seks titler (tre serie- og tre NM-gull) med sin tidligere klubb Røa og dermed er oppe i 17 titler i norsk klubbfotball, kan ikke si hvor ferden går videre.

– Det er noe veldig spennende og fristende på gang, men mer enn det kan jeg ikke si akkurat nå. jeg håper på en avklaring i løpet av de nærmeste ukene, sier hun.

– Valget om å forlate LSK Kvinner har vært utrolig vanskelig, særlig fordi jeg merker at klubben har noe bra på gang både på og utenfor banen. Bakgrunnen for valget handler i bunn og grunn bare om at jeg etter ni år på samme sted ønsker å utfordre min komfortsone og oppleve noe annet før karrieren en dag tar slutt.

Hun avslutter LSK-karrieren med kamp mot nybakt seriemester Sandviken. Hun står med 214 kamper og 108 mål for LSK i serie, cup og mesterliga.

