Berisha og Bjørkan uaktuelle til skjebnekampene

ntbsport

Landslagssjef Solbakken sa på onsdagens pressekonferanse at det allerede er besluttet at Viking-spiller Berisha forlater troppen på grunn av en skade. Senere bekrefter landslagslege Ola Sand overfor TV 2 at også Fredrik Bjørkan er uaktuell til kampene.

Bjørkan var tilbake i Bodø/Glimts startellever i kampen borte mot Roma etter skadeproblemer. Han skulle gjennom tester onsdag, men hinket av treningen på Ullevaal.

– Han skal gjennom tester. Vi henter ikke inn en erstatter for Berisha, men må se på det hvis Bjørkan må reise hjem, sier Solbakken.

(©NTB)