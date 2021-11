VM-start 1. desember: Hergeirsson har ikke hørt noe om korona-regelverket

ntbsport

– Vi fikk jo en ordentlig vekker under samlingen vår i Norge i oktober. Vi fikk inn smitte, sannsynligvis i Nadderud-hallen, med elleve spillere og ledere smittet. Det viser hvor lett det kan hende, sier Thorir Hergeirsson til NTB.

Det internasjonale håndballforbundet IHF har ikke opplyst noe om korona-protokollen som skal gjelde i Spania-VM. Mesterskapet starter 1. desember og avsluttes 19. samme måned.

– Helseteamet vårt har lagt opp et løp inn mot, før og under VM-samlingen. Det blir en boble og et ganske strikt regime, sier Hergeirsson til NTB.

Han er oppgitt over at IHF ikke har kommunisert ut noe rundt hvilke grep som tas for lagene i VM.

– Synes du at IHF burde vært på banen nå?



– Ja.

– Er du overrasket over at de ikke er det?



– Nei.

Norge spiller tre kamper i Bergen rett før avreise til Spania. Der spilles første kamp 3. desember. Norge er i gruppe med Iran, Kasakhstan og Romania.

(©NTB)