Debutant Solbakken inn i Norge-troppen med god følelse

ntbsport

Tirsdag satt han på podiet under en pressekonferanse på Ullevaal stadion. Han kan få sin landslagsdebut hjemme mot Latvia lørdag foran utsolgte tribuner.

Tirsdag neste uke spiller Norge så det som ligger an til å bli en gruppefinale mot Nederland i Rotterdam.

– Jeg kommer hit med en god følelse. Jeg har gjort det bra som spiller og med laget og fått litt ekstra internasjonal erfaring, sier Solbakken til NTB.

– Det er en veldig fin gjeng. Jeg har fått hilst på alle. Så er det bare å bli bedre kjent og bruke dagene godt, fortsetter debutanten.

Latvia først

Vinner Norge sine to kamper den kommende uka, er VM-plassen sikret som puljevinner. Landslagssjef Ståle Solbakken har insister på at han konsentrerer seg kun om Latvia-kampen fram til den er unnagjort.

– For min del er det enkelt, for det er sånn vi gjør det i Glimt også. Så jeg har fokus på Latvia, sier Ola Solbakken.

Andreplassen i gruppen gir deltakelse i et omspill i mars neste år. To seirer på en snau uka da, vil også sende Norge til VM, i så fall for første gang på vel 24 år.

Lagt merke til

Solbakken er født to og en halv måned etter Norges hittil siste VM-kamp. Det fant sted 27. juni 1998 og endte med 0-1-tap mot Italia i 1/8-finalen.

Solbakken skapte seg et navn internasjonalt i de to kampene mot Roma nylig. Italienske sportsaviser spurte seg hvorfor i alle dager en spiller av hans kvalitet ikke var med på et av de beste lagene i Champions League.

Tirsdag kommenterte han selv den positive omtalen som «hyggelig», men la vekt på at han for tiden kun tenker på det sportslige. Snakk om et proffliv i utlandet legger han til side i høstinnspurten.

– Jeg har en avtale med agenten min om at jeg ikke vil høre noe om sånne ting. Vi er enige om at det ikke er vits for meg å vite noe nå som det er tett med kamper, sa Solbakken.

(©NTB)