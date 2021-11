Tam kamp med fantastisk ramme da Lillestrøm og Vålerenga spilte uavgjort

ntbsport

Ikke overraskende var det blussing før kamp både blant Kanarifansen og de tilreisende supporterne til Vålerenga. Et av blussene ble kastet ut på banen, og kampen måtte stoppes før minuttet hadde gått.

Etter at Lillestrøm fikk bot for blussing har de to rivalene vært på samme lag i kampen for lovlig blussing på tribunen, men på banen blir LSK og VIF aldri venner.

På et utsolgt Åråsen var rammen upåklagelig, men lagene på banen slet med å følge opp og lage ordentlig fotballfest.

– Fantastisk ramme. Jeg skulle ønske jeg hadde vært litt mer klinisk. Vålerenga har vel så å si null sjanser. Vi blir litt feige, legger oss litt lavt og er komfortable bak, istedenfor å jage etter, sa en skuffet Gjermund Åsen til Discovery etter kampen.

Lillestrøm var nærmest seieren med to stolpeskudd og en stor forspilt sjanse fra Magnus Knudsen, men oppgjøret på Åråsen var en typisk 0-0-kamp.

– Vi har i alle fall noen fete sjanser som vi skal sette i mål, mente Åsen.

Vålerenga hadde lite å stille opp med offensivt, men spilte uavgjort for ellevte gang denne sesongen.

Oslo-klubben er dermed fortsatt fire poeng bak rivalen med fire serierunder igjen. Neste serierunde spiller Vålerenga hjemme mot Tromsø, mens Lillestrøm får en tøff oppgave borte mot gulljagende Bodø/Glimt.

– Må skje noe mer

Lillestrøm var det førende laget fra starten av kampen og presset fram en redning fra Vålerenga-keeper Kjetil Haug etter åtte minutter. Det var så å si det eneste som ble produsert av sjanser den første halvtimen, før Lillestrøm var centimeter fra å score.

Eskil Edh dro seg fri på kanten og spilte inn til nylig landslagsuttatte Thomas Lehne Olsen, men LSKs toppscorer fikk for en gangs skyld stang ut på avslutningen fra kort hold og spiss vinkel.

Resten av omgangen var heller ikke særlig velspilt, og 0-0 sto seg til pause.

– Det er går litt treigt, vi står litt stille. Det må skje noe mer, det er tamt, var Lehne Olsens dom i snakk med Discovery i pausen.

Få, men store sjanser

Som i første omgang var det bluss på banen minuttet etter at kampen ble satt i gang, men denne gangen hadde Lillestrøm brent en kjempemulighet først. En pasning langs 16-meteren endte opp hos Gjermund Åsen, som skjøt stang ut kun sekunder etter pause.

Det var lenge mellom mulighetene, men hver gang Lillestrøm kom til en sjanse var den stor. Så også i det 65. minutt da Magnus Knudsen fikk muligheten alene på bakre stolpe etter et presist innlegg, men avslutningen gikk utenfor.

Tre minutter senere fyrte kampen seg opp også blant spillerne. Daniel Gustafsson følte seg snytt for et frispark i duell med Layouni, svarte med en knallhard sklitakling på Vålerengas kantspiller og ble belønnet med gult kort.

Vålerenga kom seg litt nærmere målet til Lillestrøm mot slutten av kampen, men kom seg knapt til en kvalifisert målsjanse i løpet av kampen.

Med ni poeng opp til Viking på tredjeplass er det knapt noen sjanse igjen for Dag-Eilev Fagermos menn å forsvare bronsen fra sist sesong.

– Vi har tolv poeng som vi må jobbe hardt for å hente hjem, sa Fagermo etter kampen.

(©NTB)