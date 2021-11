Ny smell for Mourinho – Roma tapte mot Venezia

ntbsport

Roma-treneren hadde håp om at laget hans ville reise seg etter skuffelsen da det ble 2-2 hjemme mot Bodø/Glimt. I stedet ble det en ny nedtur mot Venezia, som stilte uten Dennis Johnsen.

Roma fikk en tidlig kalddusj da Mattia Caldara fra kloss hold ga Venezia ledelsen allerede etter tre minutter. Ifølge Sky Italia er det åttende gang Roma har havnet under denne sesongen.

En sluttspurt snudde kampen på tampen av første omgang da først Eldor Shomurodov og så Tammy Abraham scoret for Roma.

Men det ville seg ikke for Roma. Mourinho har ikke fått forsvarsspillet på plass, og igjen ble det to baklengsmål da Bryan Cristante laget straffe etter 65 minutter. Den satte Mattia Aramu i mål.

Kvarteret før full tid gikk rullegardina helt ned. David Okereke satte inn 3-2 for Venezia og sørget for å påføre Mourinho nok et skuffende resultat.

I neste runde møter Roma nedrykkstruede Genoa, der Andrej Sjevtsjenko er ny trener.

