Kenyansk dobbel da New York maraton var tilbake

Korir tok en overlegen seier med vinnertiden 2.08.22 og byttet ut 2.-plassen fra den siste utgaven av løpet før pandemien rammet. Jepchirchir løp inn til 2.22.39 og ble første kvinne som har vunnet et stort maratonløp høsten etter å ha sikret OL-gull.

Det var stor glede over å kunne avvikle folkefesten igjen i en by som var svært hardt rammet av koronaviruset. Søndag deltok om lag 30.000 løpere da massemønstringen ble avviklet for 50. gang. Det er færre enn vanlig. Arrangøren reduserte startfeltet med 40 prosent for å gi løperne mulighet til å holde sosial distanse.

For å være med måtte man enten ha vaksinepass eller bevis for en negativ koronatest.

Langs hele løypa møtte folk opp for å heie deltakerne fram.

– Publikum var på et helt annet nivå i dag, sa Shalane Flanagan. Hun vant New York maraton i 2017 og løp søndag sitt sjette maraton på like mange uker. Det ble mulig fordi både Boston, London og Tokyo flyttet sine løp fra våren til høsten.

