Djokovic vant Paris Masters – fikk revansj på Medvedev

ntbsport

Djokovic kunne juble etter å ha vunnet finalen med sifrene 3-6, 6-3, 6-3. Det var hans sjette triumf i storturneringen i Paris.

I oppgjøret mellom verdens to høyest rangerte spillere fikk Djokovic en liten revansj over russeren som i US Open snøt ham for å bli den tredje mann med seier i alle fire Grand Slam-titler i samme år.

Djokovic hadde som mål å slutte seg til legendene Don Budge (1938) og Rod Laver (1962 og 1969), men han falt over det aller siste hinderet da medvedev vant finalen i New York i strake sett.

34-åringen har dominert tennisen i år. Allerede da han vant lørdagens semifinale i Paris var det klart at han for sjuende gang avslutter året som verdensener. Det har ingen gjort før ham.

Casper Ruud spilte seg til kvartfinale i Paris Masters, og den prestasjonen garanterer ham plass i ATP-sluttspillet i Torino senere i måneden.

(©NTB)