Cupmester Vålerenga skuffet mot Stabæk og medaljen glapp

For serietoer Rosenborg var det et lite håp om gull fortsatt, men det ble knust da Sandviken vant med festsifre mot Klepp. Trønderne vant til slutt 2-1 over Kolbotn.

Julie Blakstad sendte Rosenborg i ledelsen etter 38 minutter før Lisa-Marie Utland doblet på tampen av 1.-omgang. Tonje Pedersen reduserte.

Vålerenga kom til oppgjøret mot Stabæk som ferske norgesmestere etter finaleseieren mot Sandviken sist helg. Det var imidlertid bæringene som vant 1-0 med kampens eneste scoring av Zara Jönsson etter to minutter.

Det gjør at Stabæk-håpet om å berge plassen lever. Tapet betyr også at LSK Kvinner har sikret bronsen foran den siste serierunden.

For i oppgjøret mellom Lyn og LSK Kvinner var det kanarifuglene som tok seieren 2-1. Sophie Romàn Haug scoret etter 12 minutter før Ina Gausdal doblet. Anna Nerland Aahjem reduserte på tampen.

Julie Madsen, Tora Ose og Linnéa Solvoll Laupstad scoret for Arna Bjørnar i 3-1-seieren over Avaldsnes. Andrea Norheim reduserte.

