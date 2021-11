Nyland var ikke i troppen til Bournemouth torsdag – skal ikke være snakk om skade

ntbsport

Nyland sto begge landskampene i oktober mot Tyrkia og Montenegro, men har slitt med spilletid for Bournemouth denne sesongen. Det har kun blitt to kamper for klubben denne sesongen – i 0-0-oppgjøret mot Hull i serien og i 0-6-tapet for Norwich i ligacupen.

Bournemouth har spilt fem kamper siden forrige landslagssamling. Nyland satt på benken mot Bristol City, Stoke, Huddersfield og Reading, men mot Preston onsdag var ikke målvakten engang i troppen.

Trener Scott Parker valgte heller unggutten William Dennis, som stort sett ikke har vært i troppen denne sesongen.

På spørsmål fra NTB om det er en eventuell skade som holdt Nyland ute av Bournemouth-troppen mot Preston, og om det kan spøke for landskampene mot Latvia og Nederland, svarer legen kort:

– Nyland er med i min oversikt.

– Noe skadenytt ellers?

– Ikke meg bekjent.

