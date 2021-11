Bodø/Glimt sjokkerte på ny – Mourinhos Roma reddet 2–2 på hjemmebane

ntbsport

Det gjorde de ved hjelp av et praktmål av Ola Solbakken før Stephan El Shaarawy utlignet. Etter 65 minutter stanget Erik Botheim inn en ny ledelse før Roger Ibañez sikret 2–2.

– Akkurat nå føler jeg det er to tapte poeng. Vi er fullt på høyde med førstelaget deres, sa Solbakken til Viaplay etter kampen.

– Vi fikk litt kritikk for at de stilte med B-laget sist, fortsatte han.

Glimts andre målscorer Botheim var svært fornøyd, men påpekte hva de måtte gjøre bedre.

– Du ser når vi sliter litt så tør vi ikke å sette i gang bak, men med en gang vi er oss selv så er det bra, sa han.

Roma var avhengige av å reise seg etter det forsmedelige 1-6-tapet i Bodø, og det var et mye sterkere Roma-lag José Mourinho sendte ut på eget gress. Det skulle likevel ikke holde til seier.

– Dommeren må forklare, men de snakker ikke. Vi var snytt for straffe, sa Mourinho.

Sjokkerte

Men igjen skulle de bli sjokkerte. De gule kom ut og ga Roma hard kamp om sjansene. Likevel var det hjemmelaget som var best i 1.-omgang, der de kom til flere gode muligheter.

Nikita Khajkin sto imidlertid meget godt i målet til de gulkledde, og holdt unna mye av det Roma kom med.

En heroisk innsats fra Glimt-forsvaret holdt unna og sikret et veldig sterkt poeng i Roma. Glimt er fortsatt ubeseiret i gruppa og leder med åtte poeng. Roma har sju på 2.-plass.

Dermed har Glimt tatt fire poeng etter to kamper mot Roma.

– Jeg er lite grann skuffet over at vi ikke tar tre poeng. Jeg gjør byttene for sent og det irriterer meg hvordan vi slipper inn målene. Vi legger ned et vanvittig styrke arbeid i dag, sa Glimt-trener Kjetil Knutsen.

Svak start

Roma var svært upresise i starten av kampen. De fikk det ikke helt til å flyte og tok heller ikke nevneverdig kontroll over oppgjøret.

Men så våknet de smått. De kom til flere gode muligheter etter drøye 20 minutter, der Tammy Abraham var nærmest. Etter 37 minutter hadde Roma en meget god mulighet, men Nicolo Zaniolo så ikke at Abraham sto alene i feltet og sjansen ble avverget.

Derfra så det ut til at det skulle renne ut i 0–0 til pause, men det ville ikke bortelaget fra Norge ha noe av.

Praktmål

På overtid i 1.-omgang sendte Solbakken de gule til himmels. Elias Hagen fant trønderen som på første touch bøyde ballen oppe i hjørnet. Helt utakbart for Rui Patrício i Roma-målet. Tidligere i uken ble Solbakken tatt med i landslagstroppen for første gang, og han fortsatte altså å levere torsdag.

Etter pause hadde Roma-spillerne fått finjustert skuddfoten, for etter 54 minutter utlignet El Shaarawy med en fin soloprestasjon. Han fintet seg fri før han la ballen i motsatt hjørne.

Men etter 65 minutter eksploderte det i bortesvingen på Stadio Olimpico. Alfons Sampsted la inn til Botheim som satte hodet på ballen og sendte den hardt i mål.

– Jeg skal gi dem et mål i 2.-omgang, sa Botheim til Viaplay i pausen. Formspissen holdt altså ord.

Leder gruppa

Etter 2-1-scoringen presset Roma på med det de hadde, men både et heroisk forsvar og tverrliggeren hjalp Khajkin med på holde ballen ute av nettet.

Det var et tydelig frustrert Roma som lenge slet med å sette ballen i mål, men etter 84 minutter satt den. Borja Mayoral fant Ibañes på bakerste stolpe og han headet inn 2–2. Khajkin sparket ballen vekk, men den hadde passert mållinjen med noen centimeter.

TV-bildene viste imidlertid at Ibañez var offside, men uten videodømming i turneringen fikk målet stå.

Nå er altså de gule stadig ubeseiret i gruppa etter to kamper mot Roma. De har åtte poeng og satt seg selv i en flott posisjon med tanke på avansement til cupspillet.

Dermed har de alt i sine egne hender foran de to avgjørende kampene mot Zoria og CSKA Sofia.

