ntbsport

Det skriver lokalavisen Bergens Tidende.

Heggebø har notert seg for seks mål i Eliteserien denne sesongen, samt to i 5-0-seieren over Harstad i cupen. Han har startet samtlige seriekamper siden han scoret i 3-2-seieren over Sandefjord i august.

Fra midten av august til midten av september scoret 20-åringen i fire strake kamper.

Han har også fått to kamper for Norges U20-landslag denne høsten. Heggebø har tidligere vært lånt ut til Øygarden både i 2019 og 2020.

(©NTB)