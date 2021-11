Benzema-dobbel da Real Madrid vant hjemme – rundet 1000 CL-mål

ntbsport

Real Madrid er uten poengtap på bortebane i høstens mesterliga, men var uten poeng på hjemmebane før tabelljumboen fra Ukraina kom til Bernabeu. Den spanske storklubben ble satt på prøve, men et drømmemål i det 61. minutt avgjorde kampen mot laget som ble slått 5-0 i Kiev for to uker siden.

En opplagt Vinicius Junior spilte vegg med Casemiro, som sendte ballen tilbake med hælen. Deretter sentret han til Benzema, som alene foran mål kunne sette inn 2-1. Det var klubbens 1001. mål i den gjeveste europacupturneringen. Benzema er selv oppe i 75 stykker.

Allerede etter et snaut kvarter kunne Real Madrid-spillerne foran hjemmepublikum feire klubbens 1000. mål i turneringen. Ingen annen klubb har rundet den milepælen.

1-0-målet kom etter en forsvarsbrøler av gjestene, men Real ble belønnet for høyt og aggressivt press.

Benzema forfulgte en bakromspasning slått av Eder Militão dypt på egen halvdel, men høyreback Dodo fikk kontroll og spilte inn til keeper Anatolij Trubin. I stedet for å klarere spilte målvakten hodeløst ut til midtstopper Marlon, som ble overrumplet av Vinicius Junior og mistet ballen til ham. Den 21-årige brasilianeren serverte Benzema, som kunne dytte ballen i tomt mål.

Yppet seg

Trubin må ta skyld for Real Madrids ledermål, men han berget laget sitt med en fantastisk redning da Luka Modric i kampens femte minutt fyrte løs fra sju meter etter dobbelt veggspill med Lucas Vázquez.

Sjakhtar sto ikke med lua i hånden på Bernabeu og var veldig nær å ta ledelsen i det 10. minutt. Etter et angrep i mange trekk prøvde Alan Patrick lykken fra 20 meters hold og skjøt utenfor keeper Thibaut Courtois' rekkevidde, men så ballen treffe stolpen og sprette ut.

Gjestene yppet seg igjen etter en drøy halvtime da Fernando flott ble spilt gjennom av Mykhailo Mudryk, men skuddet gikk rett utenfor krysset.

I stedet kom 1-1-målet i det 39. minutt, på vakkert vis. Midtstopper Mykola Matvijenko vippet ballen inn i feltet, der Alan Patrick brystet den over David Alaba og til Fernando, som på en sprett banket den i nettaket. Det var den ukrainske klubbens første scoring i høstens mesterliga, etter åtte baklengsmål.

Pipekonsert

Rett før pause hadde Fernando en stor sjanse til å gi sitt lag ledelsen. Han ble spilt gjennom av Alan Patrick og skjøt mot lengste hjørne, men Courtois nådde ballen og slo den til corner. Real Madrid fikk pipekonsert med seg inn til pause.

Sjakhtar Donetsk startet friskt også i den andre omgangen, men ble offer for angrepsspill av høyeste klasse da Real Madrid tok ledelsen igjen.

Gjestene ga seg ikke og kom til flere muligheter som kunne gitt utligning. Kaptein Taras Stepanenko var veldig nær med et skudd som strøk tverrliggeren kvarteret før slutt.

Med seieren er Real Madrid på tabelltopp iallfall til Sheriff Tiraspol har møtt Inter senere onsdag. Den spanske klubben møter Sheriff borte og Inter hjemme i de to siste rundene.

