Alexander Tettey legger opp etter sesongen

– Jeg har blitt spurt en del om akkurat det, men dette kommer til å være min siste sesong, sier Tettey etter treningen onsdag til Nidaros.

35-åringen har slitt med spilletiden og skader denne sesongen, og kun vært på banen i seks Eliteserie-kamper. Han figurerte i Rosenborgs startoppstillnger i juni, juli og august, før det har blitt mindre og mindre spilletid i de siste kampene.

– Jeg bør helst spille fem, to eller ti minutter. Hvis det blir for mye over tid, så sliter jeg, sier Tettey.

Siden 12. september har det bare blitt én omgang for trønderen. Nå har han bestemt seg for å legge skoene på hylla etter sesongslutt.

– Så lenge jeg ikke spiller kamp, kan noenlunde trene, ha noen hviledager, så går det okay med knærne. Så fort mengden blir for mye, så sliter jeg, sier Tettey.

Spesielt knærne har spilt en stor rolle i at midtbaneprofilen ikke har spilt all verden denne sesongen.

– Formen er ikke super, men det meste dreier seg om knærne. Folk glemmer at jeg har hatt en hel sesong, så rett i sesong med Rosenborg. Når du er 35 år gammel og har dårlig kne, så blir det slik. Det er noe jeg har akseptert og det er helt okay, sier Tettey.

Veteranen debuterte for Rosenborgs A-lag i 2004. Han fikk med seg to seriemesterskap før han ble solgt til franske Rennes sommeren 2009. Han spilte deretter i Norwich fra 2012.

Trønderen har spilt 17 år på toppnivå og står med 34 landskamper for Norge.

