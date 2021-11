Solbakken holder døra på gløtt for Berg og Johnsen

ntbsport

De har begge mistet kamper med skade i det siste, men imponert landslagssjefen nok til at de kan bli kalt inn i troppen likevel.

– Om han kommer i kamp torsdag eller søndag er det muligheter, sa Solbakken om Berg og la til:

– Han er ikke så positiv til det selv. Han har fått av skinnen, men ikke kommet seg i trening ennå.

Dennis Johnsen får skryt for innhoppet med målgivende pasning mot Montenegro sist. Manglende spilletid gjorde at han ble utelatt til fordel for Ola Solbakken.

– Johnsen gjorde et fordelaktig inntrykk sist, men han har bare spilt 45 eller 47 minutter fotball siden det. Han er blitt veid opp mot Ola Solbakken, og så har det jo med at han ikke har trent fotball etter det, sa landslagssjefen.

– Vi må holde et øye med ham. Hvis han spiller 90 minutter for Venezia i helgen, kan det være muligheter om det oppstår forfall.

Landslaget møter Latvia og Nederland i de to avgjørende kampene i VM-kvalifiseringen senere i november.

(©NTB)