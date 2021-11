John Arne Riise gir seg som Flint-trener

ntbsport

41 år gamle Riise forteller at han valgte å slutte i Tønsberg-klubben etter å ha hatt lange diskusjoner om fornyelse av kontrakten.

– Jeg har hatt fokus på laget. Men samtidig er jeg blitt informert om at klubben skal starte med et nytt prosjekt som kalles «Flint 2022-2025». Jeg spurte meg selv: «Er det riktig av meg å fornye – uansett om det blir nedrykk eller ikke – når jeg i utgangspunktet vet at jeg ikke blir her i tre år til?» Det kunne jeg ikke garantere. Da valgte jeg å si at jeg ikke ville fornye kontrakten, sier Riise til avisen.

Flint rykket ned fra 3. divisjon etter å ha tapt for Oppsal lørdag.

Riise var i et møte med styreleder Geir Bøe tirsdag formiddag hvor det ble klart at han ikke fortsetter i jobben han har hatt siden 2019.

