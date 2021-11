Ajer og Berge mister Norges skjebnekamper – Solbakken og Lehne Olsen inn som jokere

ntbsport

Ajer og Berge har slitt med skader og var ikke blant navnene Solbakken leste opp tirsdag. Det var heller ikke Dennis Johnsen eller Erling Braut Haaland.

Begge sliter med skader.

– Ajer (muskelskade) er ute i et par måneder, han fikk en skanning i går som ikke er godt nytt. Han må nå i likhet med Sander Berge bygge kropp for Premier League, sier Solbakken.

Det er 26 spillere i troppen, og Solbakken har i tillegg holdt en plass åpen for Bodø/Glimts Patrick Berg. Kommer han i spill denne uka, kan han komme inn i troppen.

– Det endte i et mannefall sist. Nå får vi håpe at de her nå er representert når de møtes, sier Solbakken.

All inn

– Vi kommer til å gå «all in mot» Latvia og bare Latvia slik at vi får med oss resultatet vi vil, sier Solbakken.

Haaland er uaktuell. Det kan gjøre at Alexander Sørloth blir sentral. – Alexander trenger hvert minutt han kan få på banen, og han får nå spille mer og mer, sier Solbakken til NTB om Real Sociedads innleide angriper.

Norge er for fullt med i kampen om førsteplassen i gruppen. Den gir direkte VM-billett. Toeren får en ny mulighet i et omspill. Det spilles i mars neste år.

Vinner det norske laget sine to neste kamper, betyr det norsk puljeseier. Nederland leder gruppen med 19 poeng foran Norge (17) og Tyrkia (15).

Gjenstående kamper for topptrioen, 13. november: Norge – Latvia, Tyrkia – Gibraltar, Montenegro – Nederland. 16. november: Gibraltar – Latvia, Montenegro – Tyrkia. Nederland – Norge.

Ved poenglikhet teller målforskjellen først.

Hele troppen:

Keepere: Per Kristian Bråtveit (Nimes), Ørjan Håskjold Nyland (Bournemouth), Sten Grytebust (Vejle).

Backer: Fredrik Bjørkan (Bodø/Glimt), Ruben Gabrielsen (Toulouse), Stian Gregersen (Molde), Marius Lode (Bodø/Glimt), Andreas Hanche Olsen (Gent), Marcus Holmgren Pedersen (Feyenoord), Birger Meling (Rennes), Stefan Strandberg (Salernitana), Julian Ryerson (Union Berlin).

Midtbanespillere: Fredrik Midtsjø (AZ), Fredrik Aursnes (Feyenoord), Mats Møller Dæhli (Nürnberg), Mohamed Elyounoussi (Southampton), Jens Petter Hauge (Eintracht Frankfurt), Mathias Normann (Norwich), Morten Thorsby (Sampdoria), Martin Ødegaard (Arsenal), Kristian Thorstvedt (Genk), Ola Solbakken (Bodø/Glimt).

Spisser: Joshua King (Watford), Veton Berisha (Viking), Alexander Sørloth (Real Sociedad), Thomas Lehne Olsen (Lillestrøm).

