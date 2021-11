Solskjær varsler toppet lag mot Atalanta: – Ser bare på neste kamp

ntbsport

Det forklarte nordmannen på pressekonferansen foran tirsdagens potensielle nøkkelkamp i Bergamo. Der var stemningen god etter 3-0-seier og et realt comeback mot Tottenham lørdag.

Fire dager etter Atalanta borte venter byderby mot Manchester City på Old Trafford, og Solskjær fikk spørsmål om han vil hvile sine spissveteraner Cristiano Ronaldo og Edinson Cavani tirsdag.

– Man må bare se på neste kamp og sørge for at man får et resultat der. Vi slo dem (Atalanta) hjemme, men man trenger også resultater på bortebane for å gå videre i Champions League. Så alt fokus er på denne kampen, vi har ikke tenkt på den neste i det hele tatt. Så får vi se hvem vi kan velge fra, sa Solskjær.

– Jeg kan ikke gi dere planen eller taktikken nå, så klart. Men vi har en tropp som kan spille mange forskjellige systemer, la han til.

– Noen må sitte på benken

United hentet inn stjernevingen Jadon Sancho for 85 millioner pund i sommer. Han er blant dem som har fått lite spilletid, men Solskjær vil ikke garantere ham minutter på banen. Det samme gjelder Donny van de Beek.

– Når du har en helt frisk tropp i Manchester United, vil det alltid være kvalitetsspillere som ikke spiller. Slik har det vært nylig. Noen må sitte på benken. Men jeg kan ikke ta dem på noe, innstillingen og stemningen har vært god.

Slik må det også være, ifølge nordmannen. Veien til førsteelleveren er lang dersom man ikke takler å sitte på benken i perioder.

– Vi har så mange spillere, og vi har ikke tid til at noen sutrer og ikke tilfører laget energi. Når du ikke spiller, er jobben din å være der og støtte laget, sier Solskjær.

Pusterom

Et godt resultat i tirsdagens kamp vil gi nordmannen ytterligere pusterom. Solskjær er presset etter en svak sesongstart som nylig kulminerte med 0-5 for Liverpool.

– Kritikk kan få deg til å tvile på deg selv, eller du kan stå opp og kjempe. Jeg har alltid likt kritikk, så det er bare å komme med det, sa han med henvisning til journalister og fotballeksperter.

– Vi har forskjellige jobber, og ekspertenes jobb er å mene noe. Jeg har ikke behov for en krangel med noen.

United topper sin mesterligagruppe med seks poeng etter tre spilte kamper. Atalanta og Villarreal har fire poeng. Poeng i Bergamo vil sende Solskjærs menn på riktig kurs mot avansement til cupspillet.

(©NTB)