Fifa ilegger i tillegg Mexicos fotballforbund en bot på 100.000 sveitserfranc (knapt 1 million kroner). Fifa peker på diskriminerende oppførsel fra supporterne gjentatte ganger.

Det betyr at Mexico ikke får ha tilskuere på tribunene når Costa Rica og Panama kommer på besøk i VM-kvalifiseringen.

Sangene som har fått Fifa til å reagere, ble hørt under kampene mot Canada og Honduras. Til sammen hadde Mexico et tilskuerantall på over 130.000 i de to kampene.

