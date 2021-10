Sarpsborg stoppet formlaget Viking – vant sin tredje strake kamp

ntbsport

Dermed klarte ikke Viking å utnytte at Molde tapte stort i Drammen og komme à jour poengmessig i kampen om andreplassen bak Bodø/Glimt.

Det var ikke direkte ufortjent at Lars Bohinen og co. stakk av gårde med alle poengene. Gjestene spilte smart og klarte å utnytte sjansene de fikk.

De scoret på sin første sjanse i kampen etter 38 minutter. Anton Salétros fikk ballen like utenfor 16 meteren i stor fart og feide ballen oppe i krysset bak Arild Østbø. Før målet var det hjemmelaget som hadde hatt de største sjansene i en ikke altfor velspilt 1. omgang.

Ledelsen varte derimot i bare tre minutter. Gianni Stensness stanget inn utligningen etter en corner.

Kaptein Joachim Thomassen var både god og heldig da han sendte Sarpsborg i føringen med et skudd fra skrått hold på en kontring. Skuddet etter 60 minutter skiftet retning og gjorde det vanskelig for Østbø å hindre scoringen.

Hjemmelaget var nær utligning da innbytter Sondre Bjørshol traff stanga like før slutt. Zlatko Tripic hadde også en avslutning som traff nettaket på overtid. Likevel endte det 2-1 til Sarpsborg.

Imponert

– Jeg er imponert over gutta. De virkelig jobber for seg selv og for klubben. Vi visste hva som ventet oss, men ikke noe vi ikke kunne håntere . Vi var litt kyniske og et av målene var å få dem ut av rytmen og det klarte vi, sa Sarpsborg-trener Lars Bohinen til Discovery.

– Vi var ikke gode nok og klarte ikke å løse deres måte å spille på. En dårlig dag på jobben. Vi hadde flere sjanser vi kunne avgjort på, men vi må ta viktig læring av det her og dra til Mjøndalen for å ta tre poeng der, sa Viking-trener Morten Jensen.

Viking med Veton Berisha i storform har herjet med motstanderne og tatt seg opp i medaljekampen for alvor med fire strake seire. De hadde ikke tapt siden 1-3 hjemme for Bodø/Glimt i midten av september, men søndag kom tapet.

De er nummer tre med 44 poeng, og opp til andreplasserte Molde er det tre poeng med fem kamper igjen.

Med seieren klarte Sarpsborg å hevne 1-2-tapet på hjemmebane i juni.

