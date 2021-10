Minuttdrama da Leeds slo Norwich

ntbsport

Mathias Normann var stor for Norwich, spesielt før pause. Han hindret flere overgangsmuligheter for Leeds og fikk en stor sjanse på overtid av omgangen, men ballen strøk stolpen.

Målene lot imidlertid vente på seg i oppgjøret på Carrow Road. Først etter 56 minutter ble kampens første mål scoret da Raphinha danset seg gjennom Norwich-forsvaret og satte inn 1-0 til gjestene fra Leeds.

Kun to minutter senere var lagene like langt igjen. Andrew Omobamidele møtte et hjørnespark med hodet og stanget ballen via tverrligger og inn.

Men dramaet var ikke over der. Tre minutter senere tabbet Norwich-keeper Tim Krul seg ut på Rodrigos avslutning. Det så ut til å bli en grei redning, men ballen snek seg under sisteskansen og i mål til en ny Leeds-ledelse.

Seieren var kun Leeds' andre for sesongen. Laget har slitt etter fjorårets sterke sesong, og står kun med ti poeng etter ti kamper.

Norwich på sin side fortsetter å tape. Laget står fortsatt uten seier i årets sesong, og to uavgjort og åtte tap gir jumboplass og åtte poeng opp til Leeds på trygg plass.

(©NTB)