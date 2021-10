Walkover i første runde for Ruud i Paris

ntbsport

Nordmannen er seedet som nummer seks og slipper å spille når første runde går av stabelen på mandag. Han møter vinneren av kampen mellom Alexander Bublik og Daniel Evans i andre runde.

Ruud røk ut av kvartfinalen i ATP Masters 500-turneringen i Wien fredag. Det gjør at turneringen i Paris blir ekstra viktig for Ruud i kampen om å være blant de åtte som kvalifiserer seg for ATP-sluttspillet i Torino i november.

Turneringen i Paris er stjernespekket. Verdensener Novak Djokovic stiller, i likhet med alle de andre på toppen av ATP-rankingen, utenom skadde Rafael Nadal og Roger Federer.

(©NTB)