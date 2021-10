Riises Flint har lagt inn protest etter nedrykk – opprykket røk for Ronny Johnsens Eik Tønsberg

ntbsport

Det var en tung dag for fotballen i Tønsberg lørdag. John Arne Riises Flint Tønsberg ser ut til å rykke ned til 4. divisjon, mens Ronny Johnsens FK Eik Tønsberg misset opprykk til 2. divisjon etter tap mot Hønefoss.

Riise og hans Flint Tønsberg var gode i sesongstarten, men etter en tung periode kjempet laget for å unngå nedrykk i siste serierunde.

Riise og co. måtte enten ha poeng eller hjelp fra andre lag om de skulle holde seg i 3. divisjon. De tapte til slutt 1-2 mot Oppsal, og etter at både Halsen slo Kråkerøy, og Mjøndalen 2 tok ett poeng mot Pors, havnet Flint under streken på dårligere målforskjell enn Mjøndalen.

– Det er fryktelig tungt og skuffende. Jeg er lei meg og overrasket, men det er mitt ansvar, sa Riise til TV 2 etter kampen.

I etterkant av kampen har Flint lagt inn protest. Oppsal skal ifølge styreleder i Flint Kjell Christian Andersen ha endret på lagoppstillingen sin etter at de hadde meldt den inn før kamp.

– Vi legger inn protest. Oppsal endret startoppstillingen de meldte inn én time før kampstart. Vi mener da at de har gjort et bytte, og i så fall har de byttet en spiller for mye i kampen, sier Andersen til Tønsbergs Blad.

Rune Pedersen bekrefter til VG at Fotballforbundet har mottatt protest. Protesten er sendt videre til jus-avdelingen i NFF, og Pedersen sier det er uklart når protesten vil behandles.

– Flint forklarte meg hendelsesløpet, men så lenge spilleren som ble byttet ut var spilleberettiget for klubben er det veldig sjeldent det skjer noe. Men jeg vet ikke helt hva som har skjedd, sier han til avisen.

Johnsens FK Eik Tønsberg kunne med seier mot Hønefoss lørdag feiret opprykk til 2. divisjon. Nå må de belage seg på ny sesong i 3. divisjon etter 0-4-tap, samt at Ørn Horten slo Follo 1-0. Dermed er det laget fra Horten som rykker opp.

(©NTB)