Poengdeling mellom Kristiansund og Tromsø

Dermed blir KBK liggende med 40 poeng og har kommet på bakpå i kampen om medaljene, mens Tromsø er et av Eliteseriens formlag med bare ett tap på de siste sju kampene. TIL er nå nummer elleve med 29 poeng og har ni poeng ned til Brann på kvalikplass.

Etter 17 minutter var Liridon Kalludra var våken inne i TIL-boksen og satte 1-0 fra kort hold etter pasning fra Torgil Gjertsen. Sistnevnte sto for det elegante forarbeidet da han vippet ballen over en TIL-forsvarer på kanten før han sendte ballen til Kalludra.

Etter en halvtime kunne Moses Mawa økt til 2-0 for hjemmelaget da han kom igjennom alene med Jacob Karlstrøm, men TIL-målvakten reddet lekkert og fikk slått ballen til corner.

Tromsø som var litt passive hadde også sine muligheter, men avslutningene ble litt for omstendige. Det var derimot ikke mye nøling da August Mikkelsen valgte å dra til fra 20 meter etter 36 minutter. Ballen endte i mål oppunder tverrliggeren bak en forfjamset Sean McDermott.

Sjansefattig

– Det var bare å klemme til og håpe på det beste, sa Mikkelsen til Discovery.

– Det ser bra ut, men det er fortsatt fem kamper igjen. Vi har lyst på enda flere poeng. Vi tar match for match. Jeg kunne scoret ett mål til og tatt med alle tre poengene, sa målscoreren.

Ellers ble det en sjansefattig annenomgang hvor hjemmelaget ikke klarte å tilrive seg noe spillemessig overtak som de hadde i den første omgangen. Gjestene tok mer og mer over.

– De skal ha honnør for at de står på, men vi ligner mer på oss selv i denne kampen. Det ble en bra 1. omgang, men dem tar mer og mer over etter pause. Får vi til to slike omganger kan det bli bra, sa KBKs Andreas Hopmark.

Det endte 1-1 og dermed skaffet TIL seg nok et viktig poeng i bunnkampen. Kristiansund på sin side fortsatte den dårlige trenden med svake resultater.

Medaljekamp og bunnstrid

Christian Michelsens menn var for to uker siden med i medaljekampen, så røk laget på to klare tap 1-3 hjemme for Sarpsborg og onsdag 0-5 borte for Mjøndalen.

Tromsø på sin side hadde med fire seire på sine fem siste kamper tatt et godt steg vekk fra bunnstriden. De er elleve poeng foran Mjøndalen og ni foran Brann på kvalifiseringsplassen.

