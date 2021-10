Opprykket røk for Johnsen – Riise rykket ned

ntbsport

Ronny Johnsens FK Eik Tønsberg kunne med seier mot Hønefoss lørdag, feire opprykk til 2. divisjon. Nå må de belage seg på ny sesong i 3. divisjon etter 0-4-tap, samt at Ørn Horten slo Follo 1-0. Dermed er det laget fra Horten som rykker opp.

I den andre delen av Tønsberg var det nok også lunken stemning. John Arne Riise og hans Flint Tønsberg var gode i sesongstarten, men etter en tung periode kjempet laget for å unngå nedrykk i siste serierunde.

Riise og co. måtte enten ha poeng eller hjelp fra andre lag om de skulle holde seg i 3. divisjon. De tapte til slutt 1-2 mot Oppsal, og etter at både Halsen slo Kråkerøy, og Mjøndalen 2 tok ett poeng mot Pors, havnet Flint under streken på dårligere målforskjell enn Mjøndalen.

Dermed må Riise og Flint ta den tunge veien ned til 4. divisjon.

