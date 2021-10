Solskjær om Liverpool-kampen: – Som en bokser som ble slått ned

ntbsport

Fredag tok nordmannen i bruk bokseterminologi da han skulle beskrive følelsen av førsteomgangen der det meste gikk galt hjemme mot erkerivalen.

– Vi følte oss som boksere som ble slått ned i første runde. Vi hadde sjansen, men vi slapp inn mål. Vi ønsket å rette det opp, og da ble vi for åpne og paniske mot et godt lag, sa Solskjær og fortsatte med henvisning til den britiske tungvektsmesteren Tyson Fury.

– Tyson Fury blir også slått ut noen ganger. Det er oppsiktsvekkende hvor rolig han er på gulvet. Han teller til 6, 7, 8, og så reiser seg og er klar igjen. Kanskje vi reiste oss for tidlig.

Kort og godt

Solskjær kalte søndagens nederlag hans mørkeste dag på jobben i United. Det er liten tvil om dagene i etterkant også har vært av den tøffe sorten. Britisk og internasjonal presse har vært full av spekulasjoner om når nordmannen får sparken.

– Det har vært en vanskelig uke. Vi har måttet takle resultatet og prestasjonen, som vi vet ikke var bra nok. Men vi har hatt en god uke på treningsfeltet, det må jeg si, sa Solskjær.

Tirsdag fikk han besøk av managerlegenden Alex Ferguson på besøk på Uniteds treningsfelt. Og på pressekonferansen foran lørdagens bortekamp mot Tottenham fikk han spørsmål om han snakket med «Fergie», og om han trodde han kunne berge jobben tross sportslige nedturer, slik skotten gjorde på slutten av 1980-tallet.

– Ja. På begge. Om det er kort og godt, svarte Solskjær, før han utdypet.

– Jeg har vært gjennom noen fryktelige øyeblikk her som spiller, og jeg har måttet håndtere kriser her som manager også. Én ting jeg kan si, er at jeg alltid vil gjøre et forsøk og kjempe for det.

– Ren løgn

Solskjær hadde også en høne å plukke med mediene på grunn av noen av artiklene som er skrevet den siste uken. Et oppslag i The Sun om at han og Paul Pogba er kommet på kant med hverandre har fått mye oppmerksomhet.

– Etter en sånn kamp forventer du å høre det fra høyre, venstre og sentrum. Men vi kan ikke akseptere løgn. Paul kom til meg, sinna, og sa hva han hadde lagt ut (i sosiale medier). Når det er ren løgn, må de stå opp mot det, sier Solskjær og kommer med en klar oppfordring til pressen:

– Alle meninger godtar vi, men ikke dikt opp løgner om meg og spillerne.

Skadefritt

Enn så lenge blir Solskjær sittende i managerstolen i en av verdens største fotballklubber. Men det er ikke utenkelig at han trenger et bra resultat – og ikke minst en bedre prestasjon – mot Tottenham for å beholde jobben.

På den positive siden ser skadesituasjonen i klubben bedre ut enn noen gang.

– Paul (Pogba) er naturligvis suspendert, men bortsett fra det er det en helt skadefri tropp. Det er en veldig rar posisjon å være i. Jeg hadde 30 mann som trente denne uken, sier nordmannen.

Lørdagens duell i London har avspark klokken 18.30 norsk tid.

(©NTB)