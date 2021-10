Nordtveit i en Bundesliga-tropp for første gang siden april

ntbsport

Laguttaket viser at Nordtveit er blant vertenes reserver. Han er i en Hoffenheim-tropp for første gang siden 24. april.

En fotskade gjorde at han mistet resten av vårsesongen, mens lårtrøbbel har holdt rogalendingen på sidelinjen siden juli. For en uke siden spilte Nordtveit en kamp for Hoffenheims 2.-lag.

Rune Almenning Jarstein må vente videre. Norges landslagsmålvakt er tilbake i full trening etter et svært vanskelig halvår med koronasykdom og alvorlige komplikasjoner. Han har ikke vært i en Hertha Berlin-tropp siden mars.

