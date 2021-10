Kolstad holder pressekonferanse søndag – store navn ventes

ntbsport

Flere norske medier har de siste dagene rapportert at så mange som seks navn skal presenteres som Kolstad-spillere for de kommende sesongene.

Tysklandsproffene Sander Sagosen og Magnus Abelvik Rød er angivelig aktuelle for den hardtsatsende trønderklubben fra sommeren 2023.

Fredag formiddag bekreftet Rød overfor NTB at han gir seg i Flensburg da, mens Sagosens klubb Kiel opplyser at også han forlater Tyskland om snaue to år.

Torsdag erfarte Nettavisen at Torbjørn Bergerud, Magnus Gullerud, Janus Dadi Smárason og Sigvaldi Gudjónsson blir Kolstad-spillere allerede fra neste sesong.

Kolstad Håndball oppgir ikke årsak for innkallelsen til pressekonferansen som holdes søndag klokken 15. I etterkant av den seansen skal Byåsen (kvinner) og Kolstad spille kamper i hallen.

