En sesonginnspurt kan ofte by på nerver i høygir. Det fikk både HamKam og FFK erfare fredag.

HamKam topper 1. divisjon seks poeng foran Aalesund. Hadde de vunnet i Jessheim, ville Kjetil Rekdals menn kun ha trengt én seier til for å sikre opprykket til Eliteserien. Ull/Kisa kjemper i motsatt ende av tabellen og ligger for øyeblikket på samme poengsum som Stjørdals-Blink på direkte nedrykk.

Før pause kunne man ikke se at lagene er i hver sin ende av tabellen. Omgangen var preget av to forsiktige lag, som ikke kom til de aller største sjansene. HamKam var mer i dytten i 2. omgang, men heller ikke da skapte gjestene stort.

Ull/Kisa tvang HamKam til å legge ufarlige innlegg gang på gang. På overtid fikk bortelaget en enorm sjanse, men Hasan Kurucay kom sekundet for sent til å sette ballen i målet etter et innlegg.

Dermed lever kampen om direkte opprykk fortsatt. Både AaFK (51) og Jerv (50) jakter bak HamKam (57) i kampen om de to plassene som gir automatisk opprykk.

FFK-smell

Fredrikstad vil også være med der, men snublet og røk 2-3 hjemme mot Åsane fredag. Laget er på 48 poeng med fire runder igjen.

Åsane ledet 3-0 etter 47 minutter. Bjarte Haugsdal stanget gjestene fra Bergen i ledelsen kort tid etter kampstart, mens Sondre Auklend doblet ved å avslutte via lagkamerat Håkon Lorentzen litt over en halvtime senere.

0-3 kom som noe av det første Åsane gjorde etter hvilen. Ryan Doghman satte ballen bestemt bak FFK-keeper Håvar Jenssen. Resten av kampen ble et stormløp fra vertene, men det ble bare to reduseringer ut av det.

Taofeek Ismaheel scoret på en markkryper i det 67. minutt, og samme mann gjorde 2-3 i nærmeste hjørne et snaut kvarter senere.

Nederlaget gjør at FFK ligger på fjerdeplass. Laget er tre poeng bak tabelltoer Aalesund, og de to møter hverandre i Fredrikstad om litt over en uke. FFK har ikke vært i Eliteserien siden 2012.

AaFK snudde tidligere på dagen 1-2 til 4-2 borte mot KFUM Oslo, mens Jerv rotet bort seieren med et baklengsmål på overtid i 2-2-møtet med nedrykkstruede Stjørdals-Blink. Det sendte sørlendingene ett poeng bak Aalesund på tabellen.

Scoret fra midtbanen

Det blir et intenst kappløp om å bli blant 1. divisjons seks beste lag. De to øverste rykker rett opp, mens de fire neste får en opprykkssjanse via kvalifisering. Sogndal koblet et solid grepet om femteplassen med 2-0-seieren borte mot Sandnes Ulf, men mange lag er i spill om den siste inngangsbilletten.

Fire poeng skiller sjetteplasserte Åsane og Sandnes Ulf på 12.-plass. Lagene mellom dem er Ranheim, KFUM Oslo, Start, Raufoss og Bryne.

Fredagens målsnakkis kom i Ranheims 4-0-seier over Raufoss. Der scoret Adrià Mateo gjestenes tredje mål fra midt i banen. Avstanden ble av Discovery målt til 71 meter.

Start slo jumbolaget Strømmen 3-2 og tok en viktig trepoenger i en turbulent sesong etter fjorårets nedrykk. Kristiansand-laget er to poeng bak Åsane på den siste kvalifiseringsplassen. Eirik Schulze ble tomålsscorer og gjorde målet som ble kampavgjørende.

I bunnen ser Strømmen fortapt ut. Romerikingene har 18 poeng og lang vei opp til naboklubben Ull/Kisa (26 poeng) på kvalikplassen. Stjørdals-Blink (26) og Grorud (27) lever også svært farlig i innspurten-

