Viking best i «vanndammen» på Brann stadion: – Det var gjørmebryting

Brann var før kampen mot Viking i desperat poengnød. Med seks poeng opp til Sarpsborg, som møter Vålerenga senere torsdag, ser det tungt ut for de rødkledde. Brann var ubeseiret på sine sju siste kamper, men på en klissvåt matte var det Viking som kom seirende ut.

Først pirket Sebastian Sebulonsen inn 1-0 etter at Brann-keeper Lennart Grill mistet ballen da han skulle fange den etter innlegg. I 2. omgang la Kevin Kabran på til 2-0 etter at Ole Martin Kolskogen skled i vanndammen og ga Viking en scoringsmulighet.

Resultatet betyr at Brann stadig ligger på kvalifiseringsplass for nedrykk, mens Viking tok seg opp på medaljeplass i serien.

– Fantastisk. Det var ikke mye fotball der ute, men vi håndterte det bra. En god seier for oss, sa Viking-trener Bjarte Lunde Aarsheim til Discovery etter kampen.

For Brann og trener Eirik Horneland røk rekken på sju kamper uten tap.

– En parodi av en fotballkamp. Spillerne gjør så godt de kan. Individuelle feil skiller i dag, sa Horneland.

– Gjørmebryting

Kristoffer Løkberg var naturligvis fornøyd med tre poeng, men han kritiserte også baneforholdene.

– Dette var ikke en fotballkamp, dette var gjørmebryting. Litt synd at det ble sånn, men vi taklet det best, sa han etter kampen.

Viking-kaptein Veton Berisha var ikke nådig da han ble spurt om forholdene.

– Det er en parodi, sa Berisha.

Skademareritt

Kampen startet tungt for Brann, som kom til kampen med masse skader på sentrale spillere i troppen. Spesielt forsvarsspillerne har fått unngjelde på skadefronten, og etter ti minutter måtte midtstopper Lars Krogh Gerson ut med det som så ut som en lyskeskade.

Dermed hoper det seg på med skader for et lag som vil trenge alle sine spillere i kampen om fornyet eliteseriekontrakt.

Og verre skulle det bli. Brann-keeper Grill skulle bare plukke et innlegg, men den våte ballen gled ut av hendene hans og falt til Sebulonsen, som pirket inn det første målet.

Vått

Utover i omgangen så man flere tegn på at banen var våt. Spillere som prøve å føre ballen framover fikk et tøft møte med dammer som dannet seg, og ballen stoppet ofte opp for spillere i driv med ballen.

I 2. omgang var forholdene like, der ingen av lagene klarte å skape noe særlig til etablert spill. Lange baller var gjengangsmelodien. Bård Finne var svært aktiv for hjemmelaget, men det ville seg ikke.

Etter 66 minutter scoret Viking litt mot spillets gang. Brann hadde styrt store deler av 2. omgang da Kolskogen mistet ballen i forsvaret. Han skled i en vanndam og ga ballen til Tripic. Han fant så Kabran som enkelt kunne trille inn 2-0-scoringen.

