Spansk avis: Xavi enig med Barcelona om trenerkontrakt

Det melder den spanske avisen Sport torsdag. Senere samme dag opplyser Barcelona at lagets tidligere back Sergi Barjuan får det midlertidige treneransvaret i klubben.

Koeman fikk sparken som trener i den katalanske storklubben etter 0-1-tapet for Rayo Vallecano i La Liga onsdag kveld. Nederlenderen forlater et Barcelona på 9.-plass på tabellen.

Flere medier, blant dem AFP og den spanske sportsavisen Marca, skrev i kjølvannet av sparkingen at tidligere Barcelona-spiller Xavi Hernandez er den største favoritten til å ta over det katalanske laget.

Torsdag meldes det altså at en avtale mellom partene er framforhandlet og klar. Ifølge Sport gjenstår det samtidig forhandlinger mellom Barcelona og Xavis nåværende klubb.

41-åringen er trener for qatarske Al Sadd. Han er en legende i Barcelona etter en lang og strålende karriere med over 500 kamper for klubben mellom 1998 og 2015.

Andre navn som nevnes i trenerdiskusjonen er River Plate-trener Marcelo Gallardo og Ajax-sjef Erik ten Hag.

Torsdag ettermiddag kom bekreftelsen på at Barjuan, som er trener for Barcelonas B-lag, tar over det sportslige ansvaret for A-laget på midlertidig basis.

Verken Xavi eller Barcelona har uttalt seg om trenerspørsmålet torsdag.

