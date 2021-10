Tromsø vant igjen – fikk luft til nedrykksplass

ntbsport

Tromsø kom til kampen mot Odd med en fersk seier mot nedrykkstruede Mjøndalen i helgen. Med seier kunne nordlendingene virkelig begynne å se lyst på en potensiell framtid i Eliteserien også neste sesong etter en god siste periode.

Etter en målløs 1.-omgang kunne Tromsø juble for scoring. August Mikkelsen avsluttet via stolpen og i mål etter mye Tromsø-press. Etter 83 minutter punkterte Ebiye Moses kampen med sin 2-0-scoring.

I etterkant av scoringen var det ingen lag som kom til spesielt store sjanser, og Tromsø kunne innkassere en meget viktig seier i kampen om fornyet eliteseriekontrakt.

Tromsø tok seg opp på lik poengsum som onsdagens motstander og skaffet seg dermed luft til nedrykkskandidatene. De har nå ti poeng ned til Mjøndalen på direkte nedrykksplass.

I kampen startet også de tre brødrene Kitolano sammen. Eric Kitolano startet for hjemmelaget Tromsø, mens John og Joshua Kitolano startet for Odd. Brødrene startet også i det omvendte oppgjøret i sommer, der det var første gang siden 1999 at tre brødre startet samme kamp i øverste divisjon i Norge.

Styrte

Hjemmelaget Tromsø tok styringen på oppgjøret og hadde en stor sjanse til å gå opp i ledelsen etter sju minutter. Odd-forsvaret holdt imidlertid unna for flere avslutninger mot mål.

I løpet av 1. omgang hadde Mikkelsen gått i bakken to ganger innenfor sekstenmeteren uten å få gehør i kravet om straffespark.

I situasjon nummer to var Mikkelsen i duell med Joshua Kitolano der Odd-spilleren rev i armen hans. Til slutt ble Mikkelsen felt, men dommer lot spillet gå.

Hull på byllen

I 2. omgang fikk Tromsø tidlig hull på byllen etter at de hadde presset gjestene i hele 1. omgang. Sakarias Opsahl vartet opp med en fin stikker til Mikkelsen, som avsluttet lavt via stolpen og i mål.

Odd klarte aldri å intensivere presset mot utligning, og etter 83 minutter skulle de få en til i sekken. Runar Espejord slo inn til Moses, som på spektakulært vis hamret ballen i mål på volley.

(©NTB)