Tidligere Blackhawks-sjef trekker seg som amerikansk OL-leder

Det kommer fram i en pressemelding fra USAs ishockeyforbund. Bowman var sportssjef i Blackhawks og skulle ha en tilsvarende rolle for USAs lag i OL.

– Etter det som har skjedd, tror jeg det er til det beste for amerikansk hockey at jeg trer til side. Jeg er takknemlig for å ha blitt valgt, og jeg ønsker laget vårt alt det beste i Beijing, sier Bowman.

Tirsdag ble det klart at Bowman sa opp rollen som sportsdirektør i Blackhawks på grunn av en overgrepssak i klubben som strekker seg elleve år tilbake i tid. En trener og videoansvarlig i klubben, Brad Aldrich, ble anklaget for å ha begått seksuelle overgrep mot to spillere i laget.

Blackhawks startet en uavhengig gransking av saken i juni i år, og konklusjonen kom tirsdag. Der ble det slått fast at klubbledelsen, med president John McDonough i spissen, ble informert om overgrepsanklagene allerede i sluttspillet i 2010, men at de ikke tok saken videre.

– Jeg stolte på at min leder (McDonough) ville ta hensiktsmessige grep. Når jeg nå ser tilbake, og vet at han ikke håndterte saken umiddelbart, angrer jeg på at jeg antok at han ville gjøre det, sa Bowman.

